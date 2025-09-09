Kaftancıoğlu'ndan Tarık Toros'a 'kayyum' tepkisi: Ulan FETÖ'cü yavşak...

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanmasıyla başlayan olaylarda sessiz kalmasıyla ilgili eleştirilen eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu, FETÖ firarisi Tarık Toros'a tepki gösterdi. Toros'un kendisiyle ilgili yorumlarını alıntılayan Kaftancıoğlu, "Ulan Fetöcü yavşak! Dün akşamdan bu yana içeriden ve dışarıdan hep bir ağızdan koro halinde başladınız" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin mahkeme tarafından görevden alınıp yerine Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasından sonra eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun olayı nasıl değerlendirdiği merak konusu olmuştu.

Kaftancıoğlu, bunun üzerine dün sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerine paylaştığı mesajda şunları yazmıştı:

"Kıymetli yol arkadaşlarım; Neden bir açıklama yapmıyorsun diye samimi bir şekilde soran kardeşlerim;

Şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi/katkısı olmayacağını, parti içi kutuplaşmayı artırmak ve trollerin eline malzeme vermekten başka bir işe yaramayacağını görüyorum. (Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz)

Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum…

Canan Kaftancıoğlu, bu açıklaması üzerine, FETÖ firarisi Tarık Toros'un kendisiyle ilgili yaptığı yorumlara çok sert sözlerle tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Toros'un yorumunu içeren videoyu paylaştığı mesajında şunları yazdı:

"Ağzımı bozacağım için şimdiden özür dilerim…

Ulan Fetöcü yavşak! Dün akşamdan bu yana içeriden ve dışarıdan hep bir ağızdan koro halinde başladınız.

Kaftancıoğlu'nun X hesabı üzerinden alıntıladığı videoda Tarık Toros,

"Tehdit almış olabilir, hakkında davalar var, o davalardan dolayı cezaevi ile tehdit edilmiş olabilir. Bilmiyorum, benimki spekülasyon. Canan Kaftancıoğlu, Gürsel Tekin'e evet demedi, ama hayır da demedi"

yorumunu yapıyordu.