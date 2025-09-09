BIST 10.465
DOLAR 41,27
EURO 48,63
ALTIN 4.850,43
HABER /  MAGAZİN

Derin Talu'dan sabırları taşıran hareket: Havalimanına bikiniyle geldi!

Derin Talu'dan sabırları taşıran hareket: Havalimanına bikiniyle geldi!

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla oldukça dikkat çekiyor. Yaptığı paylaşımlarda çoğu zaman kullanıcılardan tepki gören fenomen Talu, bu sefer yaptığıyla 'pes artık' dedirtti. Havalimanına bikiniyle gittiği anları böyle paylaştı...

Abone ol

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medyada fenomen oldu. Yaptığı paylaşımlarla insanların dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran genç kız, çoğu zaman olumsuz yorumlarla karşılaşıyor. Son olarak havalimanına bikiniyle gittiğini sosyal medya hesabından paylaşınca olanlar oldu. Tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte o paylaşım...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Derin Talu, bu kez tatil dönüşü çektiği bir videoyla dikkatleri üzerine çekti. Havalimanına bikini ve pareosuyla gelen Talu, üstünü değiştirmeyi unuttuğunu söyledi.

Derin Talu'dan sabırları taşıran hareket: Havalimanına bikiniyle geldi! - Resim: 0

''Üstümü değiştirmeyi unuttum''

Genç isim, paylaştığı videoda "Arkadaşlar üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında şu şekildeyim. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötüyorum" ifadelerini kullandı.

Derin Talu'dan sabırları taşıran hareket: Havalimanına bikiniyle geldi! - Resim: 1

''Bu nasıl rahatlık?''

Talu'nun bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar "Bu nasıl rahatlık?", "Gerçekten unutmak mı?" yorumları yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Çelik: Partimizin yürüyüşü devam ediyor
Özgür Çelik: Partimizin yürüyüşü devam ediyor
Kuveyt Türk'ün Kampüs programı uluslararası Stevie ödülü kazandı
Kuveyt Türk'ün Kampüs programı uluslararası Stevie ödülü kazandı
Beko sürdürülebilir ve akıllı teknolojilerini tanıttı
Beko sürdürülebilir ve akıllı teknolojilerini tanıttı
"Ekrem İmamoğlu faktörü bütün her şeyi değiştirdi" iddiası! Canlı yayında açıkladı
"Ekrem İmamoğlu faktörü bütün her şeyi değiştirdi" iddiası! Canlı yayında açıkladı
Chat GPT'ye doktordan çok güvendi! Talihsiz adam az kalsın canından oluyordu...
Chat GPT'ye doktordan çok güvendi! Talihsiz adam az kalsın canından oluyordu...
Tekin'den 9 Eylül göndermesi: "Duruşun, umudun, mücadelenin simgesi..."
Tekin'den 9 Eylül göndermesi: "Duruşun, umudun, mücadelenin simgesi..."
Yolcu otobüsü trenle çarpıştı! 8 kişi öldü, 45 yaralı var
Yolcu otobüsü trenle çarpıştı! 8 kişi öldü, 45 yaralı var
Agah Oktay Güner hayatını kaybetti! Agah Oktay Güner kimdir?
Agah Oktay Güner hayatını kaybetti! Agah Oktay Güner kimdir?
Büyük yenilgiden sonra milli takım oyuncuları birbirine girdi!
Büyük yenilgiden sonra milli takım oyuncuları birbirine girdi!
Hacı adayları dikkat! Ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 21 Eylül'e kadar uzatıldı...
Hacı adayları dikkat! Ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 21 Eylül'e kadar uzatıldı...
İsrail ordusundan hadsiz talep! Gazze'deki tüm Filistinlilerin güneye göç etmesini istedi
İsrail ordusundan hadsiz talep! Gazze'deki tüm Filistinlilerin güneye göç etmesini istedi
4 büyükşehirde simit fiyatlarına yapılacak zam ertelendi! Yılbaşında uygulanacak...
4 büyükşehirde simit fiyatlarına yapılacak zam ertelendi! Yılbaşında uygulanacak...