Derin Talu'dan sabırları taşıran hareket: Havalimanına bikiniyle geldi!

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla oldukça dikkat çekiyor. Yaptığı paylaşımlarda çoğu zaman kullanıcılardan tepki gören fenomen Talu, bu sefer yaptığıyla 'pes artık' dedirtti. Havalimanına bikiniyle gittiği anları böyle paylaştı...

Abone ol

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medyada fenomen oldu. Yaptığı paylaşımlarla insanların dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran genç kız, çoğu zaman olumsuz yorumlarla karşılaşıyor. Son olarak havalimanına bikiniyle gittiğini sosyal medya hesabından paylaşınca olanlar oldu. Tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte o paylaşım...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Derin Talu, bu kez tatil dönüşü çektiği bir videoyla dikkatleri üzerine çekti. Havalimanına bikini ve pareosuyla gelen Talu, üstünü değiştirmeyi unuttuğunu söyledi.

''Üstümü değiştirmeyi unuttum''

Genç isim, paylaştığı videoda "Arkadaşlar üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında şu şekildeyim. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötüyorum" ifadelerini kullandı.

''Bu nasıl rahatlık?''

Talu'nun bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar "Bu nasıl rahatlık?", "Gerçekten unutmak mı?" yorumları yaptı.