Kuveyt Türk'ün Kampüs programı uluslararası Stevie ödülü kazandı

Kuveyt Türk'ün gençlere özel finansal ekosistemi "Kampüs" programı, 2025 Stevie Awards'ta Gençlik Pazarlaması Yılın Kampanyası (Youth Marketing Campaign of the Year) kategorisinde Gümüş Ödül'e (Silver Award) layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, gençlerin finansal hayatlarına erken yaşta değer katmayı hedefleyen Kampüs, 2023 sonunda hayata geçirildi. 18-24 yaş arası üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarına özel tasarlanan program, Gençlik Pazarlaması Yılın Kampanyası kategorisinde Gümüş Ödül kazandı.

Bu yıl başında programa özel tasarlanan sadakat programı da hayata geçirildi. Sadakat programı kapsamında sunulan "Altın Puan" sistemiyle gençleri kısa vadeli tüketim yerine uzun vadeli birikime teşvik ederken oyunlaştırılmış görevlerle finansal okuryazarlığa yönlendiren ve bireysel gelişimlerini destekleyen program, özgün yapısıyla global jüri tarafından da takdir topladı.

Programın sunduğu avantajlar "İlk E-Ticaret Harcamasına Altın Puan", "Kampüs’ten Hoş Geldin Kampanyası", "Market ve Restoran Harcamalarına İndirim", "Tüm Harcamalarda Altın Puan", "Ücretsiz ATM Kullanımı", "Arkadaşını Getir Kampanyası", "Döviz ve Kıymetli Maden İşlemlerinde Özel Kur Avantajı", "Oyunlaştırma ile 'Ayın Kampüslüsü' Olma" ve "Seyahat Harcamalarına Katkı" olarak sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, gençlerle erken yaşta güven ilişkisi kurduklarını belirtti.

Gençlerin finansal hayatlarını daha bilinçli adımlarla şekillendirmelerine katkı sağlamasından mutluluk duyduklarını aktaran Oral, "Kampüs ile yalnızca finansal çözümler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda gençlerin geleceğe hazırlık süreçlerinde yanlarında oluyoruz. Stevie Awards'ta aldığımız bu ödül, gençlere değer üretme vizyonumuzun uluslararası ölçekte de takdir gördüğünün somut bir göstergesi." ifadelerini kullandı.