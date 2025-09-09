BIST 10.465
Özgür Çelik: Partimizin yürüyüşü devam ediyor

Görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda partinin iktidar yürüyüşünün engellenemeyeceğini vurguladı. Çelik, “Görevimizin başındayız” dedi.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çelik, mesajında İstanbul halkına seslenerek, “Günaydın İstanbul. Hiçbir abluka ve saldırı Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü durduramaz. Görevimizin başındayız” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında ayrıca partinin 102. kuruluş yıldönümü etkinliklerine de değinen Çelik, “Bugün saat 14.00’te Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelengimizi koyacağız” dedi. Çelik’in mesajı, görevden alınmasının ardından parti üyelerine ve kamuoyuna bir moral ve birlik çağrısı niteliği taşıyor.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran paylaşım, özellikle CHP’nin İstanbul’daki iktidar yürüyüşüne yönelik engellemelerin parti tabanında oluşturduğu tepkilerin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

