HABER /  MEDYA

"Ekrem İmamoğlu faktörü bütün her şeyi değiştirdi" iddiası! Canlı yayında açıkladı

Gazeteci/Yazar Gürbüz Evren tv100 canlı yayınında bomba bir kulis bilgisi açıkladı. Evren, "Özgür Özel Bey, bu iş fazla abartılmadan Gürsel Tekin Bey ile görüşmenin yolları neler olabilir diye düşünürken Ekrem İmamoğlu faktörü bütün her şeyi değiştirmiş" dedi.

Gazeteci/Yazar Gürbüz Evren tv100 canlı yayında bombayı patlatıyorum diyerek, gündeme dair çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. 

"Gelen mesajla vazgeçmiş"

Evren, "Özgür Özel Bey, bu iş fazla abartılmadan Gürsel Tekin Bey ile görüşmenin yolları neler olabilir diye düşünürken İstanbul Cezaevi’nden gelen bir mesajla “Kesinlikle kimseyle görüşülmeyecek, bütün kapılar kapatılacak, görüşme dahi düşünülmeyecek” denilmesi üzerine vazgeçilmiş. Ekrem İmamoğlu faktörü bütün her şeyi değiştirmiş" ifadelerini kullandı. 

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Tekin dün 34 CHP 85 plakalı araçla CHP İstanbul İl Başkanlığına geldi. Tekin şunları kaydetti:

"Baba ocağının kurumsal kimliğini muhafaza etmek için çok önemli çabalarımız olacak. Elbette önümüzdeki günlerde bizim de söyleyebilecek iki tane kelamımız var. Tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar ben ve arkadaşlarım, ailelerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz hatta ta köydeki ablalarımız dahil olmak üzere tehdit edildi. Bütün bunları biliyoruz. Ama sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz. Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir. Çünkü hiçbir emekleri yok. Bizim alın terimiz var. Biz CHP'nin birliğini, bütünlüğünü muhafaza etmek için çok ciddi gayretler sarf edeceğiz. Hiçbir CHP'li arkadaşımızın, bizim tarafsızlığımızla ilgili en ufak kuşkusu kaygısı olmaz."

