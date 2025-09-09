Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandı!

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Yunus Akgün geçtiğimiz gün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile aile arasında sade bir törenle nişanlandı. Nişan fotoğrafları sosyal medyada beğeni ve yorum rekoru kırdı. İşte nişanından kareler...

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Yunus Akgün, sevgilisi Tuğçe Alaca'ya 8 ay önce evlenme teklifi etmişti. İlişkileri uzun süredir devam eden genç çift, geçtiğimiz gün aile arasında sade bir törenle nişan yaptı. Yüzükleri takan futbolcu Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca'nın nişanına ait fotoğraflar sosyal medyada beğeni topladı.

Yunus Akgün uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca'ya evlilik teklifi ettiğini 1 Ocak'ta tekneden paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu. Diz üstüne çökmüş pozuna da, "Bu yıldan kalan en güzel an.."notunu düşmüştü.

Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca aile arasında düzenlenen sade bir törenle evliliğe ilk adımı attı.

Nişandan ilk kareler sosyal medyada hızla yayılırken eski dostu Kerem Aktürkoğlu'nun da orada olup olmadığı merak konusu haline geldi.