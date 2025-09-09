Beşiktaş Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Leke Kimdir?

SLPLUS Holding’in kurucusu olan Serkan Leke; enerji, armatörlük, inşaat, otomotiv ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanı ve girişimcidir

Son dönemde teknoloji yatırımlarına ağırlık veren Leke, iş dünyasının yanı sıra spor camiasında da aktif görevler üstlenmiştir. Peki, Serkan Leke kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.



Serkan Leke Kimdir?



Serkan Leke, 1985 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini İşletme alanında tamamladıktan sonra Londra Regent’s University’de Finans ve finansal teknolojiler üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatının ardından yazılımdan enerjiye, inşaatten otomotive kadar birçok alanda faaliyetlerde bulundu.



Serkan Leke’nin Kariyeri



Serkan Leke, iş yaşamında enerji, armatörlük, inşaat, otomotiv ve yazılım gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler kurdu. Son yıllarda özellikle teknoloji sektöründe yaptığı yatırımlar ile öne çıktı.



Ayrıca iş dünyasındaki aktif rolünün yanı sıra, son iki dönemdir Beşiktaş Futbol A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.