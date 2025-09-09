BIST 11.024
DOLAR 41,31
EURO 48,82
ALTIN 4.910,50
HABER /  GÜNCEL

Beşiktaş Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Leke Kimdir?

Beşiktaş Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Leke Kimdir?

SLPLUS Holding’in kurucusu olan Serkan Leke; enerji, armatörlük, inşaat, otomotiv ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanı ve girişimcidir

Abone ol

Son dönemde teknoloji yatırımlarına ağırlık veren Leke, iş dünyasının yanı sıra spor camiasında da aktif görevler üstlenmiştir. Peki, Serkan Leke kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

Serkan Leke Kimdir?

Serkan Leke, 1985 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini İşletme alanında tamamladıktan sonra Londra Regent’s University’de Finans ve finansal teknolojiler üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatının ardından yazılımdan enerjiye, inşaatten otomotive kadar birçok alanda faaliyetlerde bulundu.

Serkan Leke’nin Kariyeri

Serkan Leke, iş yaşamında enerji, armatörlük, inşaat, otomotiv ve yazılım gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler kurdu. Son yıllarda özellikle teknoloji sektöründe yaptığı yatırımlar ile öne çıktı.

Ayrıca iş dünyasındaki aktif rolünün yanı sıra, son iki dönemdir Beşiktaş Futbol A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Pasifik ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
Pasifik ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
İstanbul Yedi Renkli Çınar Okulları'nda Gazze direnişine destek
İstanbul Yedi Renkli Çınar Okulları'nda Gazze direnişine destek
Dünya Kupası elemelerinde 7 maç oynandı İsrail İtalya maçında 9 gol
Dünya Kupası elemelerinde 7 maç oynandı İsrail İtalya maçında 9 gol
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket!
Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı değişti!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı değişti!
Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi yürürlüğe girdi
Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi yürürlüğe girdi
Rusya, düzenlediği en büyük hava saldırısında Ukrayna hükümet binasını ilk kez vurdu
Rusya, düzenlediği en büyük hava saldırısında Ukrayna hükümet binasını ilk kez vurdu
ABD Kongresindeki Demokratlar, Trump'ın reddettiği Epstein mektubunu açıkladı
ABD Kongresindeki Demokratlar, Trump'ın reddettiği Epstein mektubunu açıkladı
Gazze kentindeki çatışmalarda 4 işgalci İsrail askeri öldü
Gazze kentindeki çatışmalarda 4 işgalci İsrail askeri öldü