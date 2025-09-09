BIST 10.449
Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra gündemde kalmaya devam eden Jose Mourinho, Instagram hesabında dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak beklentilerin altında kalan performansı sonrası Devler Ligi play-off turunda Benfica'ya elenilmesinin ardından takımdan gönderilen Jose Mourinho gündem olmaya devam ediyor.

BEKLENMEDİK HAMLE

Portekizli çalıştırıcı özellikle ikinci maç öncesinde yaptığı açıklamalarla kulüp yönetimini ağır bir şekilde eleştirirken Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılmasından kısa bir süre sonra beklenmedik bir hamlede bulundu.

FENERBAHÇE'Yİ SİLDİ

Mourinho, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında Fenerbahçe'nin resmi hesabını takip etmeyi bıraktı. Mourinho kısa süre önce Fenerbahçe döneminde kullandığı profil fotoğrafını da değiştirmişti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun görevine son verilmesi hakkında yaptığı açıklamada oyun anlayışının Fenerbahçe için kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Jose Mourinho'yu neden gönderdik? İlk kez açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı.

Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk.

99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica'ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi.

Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa'da iş yapar ama Türkiye'de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

