Rusya, düzenlediği en büyük hava saldırısında Ukrayna hükümet binasını ilk kez vurdu

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başından bu yana düzenlediği en büyük hava saldırısı sonucunda ilk kez hükümet binasını vurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Rusya'nın saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Zelenskiy, Rus güçlerinin başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 800'den fazla insansız hava aracı (İHA), 4 balistik füze ve 9 seyir füzesi kullanıldığını aktardı.

Saldırılarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 44 kişinin yaralandığını ifade eden Zelenskiy, ilk yardım ekiplerinin başkentte çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, insansız hava araçlarının büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini ancak 54 İHA ile 9 füzenin kentteki hedeflere isabet ettiğini açıkladı.

Savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en kapsamlı hava saldırısında, Rus güçlerinin ilk kez hükümet binasını vurduğu kaydedildi.

