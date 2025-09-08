BIST 10.449
DOLAR 41,26
EURO 48,56
ALTIN 4.822,73
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Abone ol

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından dijital dünyada çocuklarımızı korumak adına önemli bir adım atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.

Sözleşme, devlet kurumlarından ailelere, teknoloji şirketlerinden sosyal medya platformlarına kadar herkesin sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Tek bir çocuğumuzun dahi yaşına uygun olmayan içeriklere maruz kalmaması, dijital ortamdaki güvenliklerinin sağlanması ve mahremiyetlerinin korunması için özellikle siz değerli ailelerin desteği çok kıymetli. Çocuklarımız, ailelerimiz, ülkemiz ve tüm dünya çocukları için hayırlı olmasını temenni ediyorum. "

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Roberta Aprile'yi transfer etti
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Roberta Aprile'yi transfer etti
Gürsel Tekin: CHP’lilerin bonzai içtiğini sandım, 300 dairem olsa...
Gürsel Tekin: CHP’lilerin bonzai içtiğini sandım, 300 dairem olsa...
ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Porto Riko'ya gitti
ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Porto Riko'ya gitti
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Fenerbahçe, Djiku'nun sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Djiku'nun sözleşmesini feshetti
Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş hayatını kaybetti
Sosyal medya uygulamalarına yönelik bant daralması 21 saat sonra kaldırıldı
Sosyal medya uygulamalarına yönelik bant daralması 21 saat sonra kaldırıldı
THY'nin taşıdığı yolcu sayısı 8 ayda 60,7 milyona ulaştı
THY'nin taşıdığı yolcu sayısı 8 ayda 60,7 milyona ulaştı
MHP'li Özdemir’den CHP ve Halk TV eleştirisi: FETÖ TV...
MHP'li Özdemir’den CHP ve Halk TV eleştirisi: FETÖ TV...
Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı tehdidi
Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı tehdidi
Gürsel Tekin açıkladı: Bir an önce görevi devredeceğim
Gürsel Tekin açıkladı: Bir an önce görevi devredeceğim
İzmir'de su kesintileri 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanacak
İzmir'de su kesintileri 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanacak