Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Gazze kentine kara saldırılarına başlayacakları tehdidinde bulunarak bölgede yaşam mücadelesi veren 1 milyon Filistinliye Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmelerini söyledi.

Soykırımcı İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'deki zulmü sürdürüyor.

Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından görüntülü mesaj yayınlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentine yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

50 BİNANIN YIKILDIĞINI AÇIKLADI

Netanyahu, son 2 günde Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında çok katlı 50 binayı yıktıklarını söyledi.

Bu yüksek binaların "Hamas tarafından kullanıldığını" iddia eden Netanyahu, hava bombardımanlarının kara saldırılarına "ön hazırlık olduğunu" savundu.

GÜNEYE GÖÇ ETMELERİNİ İSTEDİ

Kara saldırılarına başlayacakları tehdidinde bulunan Netanyahu, Gazze kentindeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmelerini istedi.

İsrail ordusu, son günlerde Gazze kentindeki bazı çok katlı binaları hava saldırılarıyla yerle bir etmişti.

Filistinli kaynaklara göre, söz konusu binaların vurulması nedeniyle son birkaç gün içinde 4 binden fazla kişi evsiz kaldı.