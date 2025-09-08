Polis merkezi saldırısıyla bağlantısı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı

İzmir’in Balçova ilçesinde iki polisin şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Balçova ilçesinde karakola yönelik silahlı saldırıda iki polis şehit oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde sürdürülen adli soruşturma kapsamında, saldırıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen kişilere yönelik operasyonlar sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

4 İLDE OPERASYON YAPILDI

Güvenlik güçlerinin İzmir, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’daki adreslere düzenlediği baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’de E.B., N.B., A.B., A.K. ve D.Ş.; İstanbul’da K.N.; Ankara’da B.Y. ve C.T.; Şanlıurfa’da ise M.A. adlı şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Saldırının organizasyonu ve bağlantılarına ilişkin çok yönlü bir soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

TÜRK BAYRAKLARI İLE ANMALAR YAPILDI

Silahlı saldırının gerçekleştiği Balçova Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokağı’nda, mahalle sakinleri hayatını kaybeden polisleri anmak amacıyla evlerine ve iş yerlerine Türk bayrakları astı. Vatandaşlar, polis teşkilatına desteklerini bu şekilde ifade ederken, saldırıya karşı duydukları öfkeyi de dile getirdi.

İzmir Valiliği tarafından polis merkezinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit polisler için kurulan çadırda, vatandaşlar dua etti, taziye ziyaretinde bulundu.

IŞİD İDDİASI

İzmir'de iki polisi şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin IŞİD iddiası gündeme geldi.

NOW TV'den Alican Uludağ'ın haberine göre; saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B.'nin IŞİD üyesi olduğu öne sürüldü.

Saldırgan'ın IŞİD'in öldürülen sözde lideri el-Bağdadi'nin "Artık Türkiye'nin eylemlerin hedefinde olduğu" sözünü de paylaştığı iddia edildi.

Konuya ilişkin henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.