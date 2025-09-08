BIST 10.449
DOLAR 41,26
EURO 48,56
ALTIN 4.822,73
HABER /  GÜNCEL

Kılıçdaroğlu'nun avukatından dikkat çeken paylaşım

Kılıçdaroğlu'nun avukatından dikkat çeken paylaşım

CHP’de İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından yaşanan gerginlik sürerken, CHP lideri Özgür Özel atamayı tanımadıklarını açıkladı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise sosyal medya paylaşımında “Aslan avlamanın kuralları vardır… Et peşinde koşan çakallar, aslan avlayamazlar” ifadeleriyle dikkat çekti.

Abone ol

CHP’de İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından artan tartışmalar devam ediyor. Polis barikatlarıyla yaşanan gerginlik ve İl binasındaki müdahaleler üzerine CHP lideri Özgür Özel, kayyum atamasını tanımadıklarını açıklarken, partide olağanüstü kongre kararı alındı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımda bulundu. Çelik, “Aslan avlamanın kuralları vardır. Fareler gibi çukur eşerek veya korkakça tuzak kurarak aslan avlayamazsınız. Aslan avı cesaret ister. Aslan asla yaralı bırakılmaz. Et peşinde koşan çakallar, aslan avlayamazlar” ifadeleriyle gündem yarattı.

İşte Celal Çelik'in o paylaşımı:

Aslan avlamanın kuralları vardır. Fareler gibi çukur eşerek veya korkakça tuzak kurarak Aslan avlayamazsınız!.. Aslan avı cesaret ister.. Menziline girersiniz, karşısına çıkarsınız ve silahınızı ateşlersiniz, tabi yüreğiniz varsa… İkinci kural ise, Aslan asla yaralı bırakılmaz… Yaralı da olsa Aslan Aslandır. Et peşinde koşan çakallar, Aslan avlayamazlar!…

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'da güvenoyu alamayan hükümet düştü
Fransa'da güvenoyu alamayan hükümet düştü
Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı
Andre Onana'nın, Trabzon'a geliş tarihi belli oldu
Andre Onana'nın, Trabzon'a geliş tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Evlenecek gençlere 2 müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Evlenecek gençlere 2 müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağırsalar da çağırsalar da adalet tecelli edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağırsalar da çağırsalar da adalet tecelli edecek
Polis merkezi saldırısıyla bağlantısı tespit edilen 1 kişi İstanbul'da yakalandı
Polis merkezi saldırısıyla bağlantısı tespit edilen 1 kişi İstanbul'da yakalandı
Sergen Yalçın kolları sıvadı! Yönetimden istediği 2 futbolcu...
Sergen Yalçın kolları sıvadı! Yönetimden istediği 2 futbolcu...
Provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara 10 gözaltı
Provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara 10 gözaltı
Kripto varlıklara artık haciz geliyor!
Kripto varlıklara artık haciz geliyor!
16 yaşındaki çocuğun yaptıkları çok korkunç! Ailesine bıçakla saldırıp...
16 yaşındaki çocuğun yaptıkları çok korkunç! Ailesine bıçakla saldırıp...
Cilt sorunlarına son! Pürüzsüz bir cilde sahip olmak bu kadar kolay
Cilt sorunlarına son! Pürüzsüz bir cilde sahip olmak bu kadar kolay
Evde yangın faciası! 4 genç kız hayatını kaybetti
Evde yangın faciası! 4 genç kız hayatını kaybetti