Kılıçdaroğlu'nun avukatından dikkat çeken paylaşım

CHP’de İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından yaşanan gerginlik sürerken, CHP lideri Özgür Özel atamayı tanımadıklarını açıkladı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise sosyal medya paylaşımında “Aslan avlamanın kuralları vardır… Et peşinde koşan çakallar, aslan avlayamazlar” ifadeleriyle dikkat çekti.

Abone ol

CHP’de İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından artan tartışmalar devam ediyor. Polis barikatlarıyla yaşanan gerginlik ve İl binasındaki müdahaleler üzerine CHP lideri Özgür Özel, kayyum atamasını tanımadıklarını açıklarken, partide olağanüstü kongre kararı alındı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımda bulundu. Çelik, “Aslan avlamanın kuralları vardır. Fareler gibi çukur eşerek veya korkakça tuzak kurarak aslan avlayamazsınız. Aslan avı cesaret ister. Aslan asla yaralı bırakılmaz. Et peşinde koşan çakallar, aslan avlayamazlar” ifadeleriyle gündem yarattı.

İşte Celal Çelik'in o paylaşımı:

Aslan avlamanın kuralları vardır. Fareler gibi çukur eşerek veya korkakça tuzak kurarak Aslan avlayamazsınız!.. Aslan avı cesaret ister.. Menziline girersiniz, karşısına çıkarsınız ve silahınızı ateşlersiniz, tabi yüreğiniz varsa… İkinci kural ise, Aslan asla yaralı bırakılmaz… Yaralı da olsa Aslan Aslandır. Et peşinde koşan çakallar, Aslan avlayamazlar!…