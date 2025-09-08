BIST 10.449
Andre Onana'nın, Trabzon'a geliş tarihi belli oldu

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Andre Onana'nın, Trabzon'a geliş tarihi belli oldu.

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından Trabzonspor bu sezon için kaleci kiralamaya karar verdi. Bordo mavililer, Manchester United forması giyen Andre Onana ile anlaşmaya vardı.

PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR

Trabzonspor oyuncu için İngiliz devine kiralama ücreti ödemeyecek. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Onana'nın maaşını da Manchester United ödeyecek.

Sabah gazetesinin haberine göre; tecrübeli eldiven. bu hafta perşembe günü Trabzon'da olacak.

FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYABİLECEK

Onana, Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde Fenerbahçe karşısında Trabzonspor kalesini koruyacak.

