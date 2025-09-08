BIST 10.449
DOLAR 41,26
EURO 48,54
ALTIN 4.830,33
HABER /  EKONOMİ

Kripto varlıklara artık haciz geliyor!

Kripto varlıklara artık haciz geliyor!

Adalet Bakanlığı, icra yasasında kripto varlıkların da hacze konu olması için bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu hamle ile borçluların kriptoya kaçışı engellenecek. İşte detaylar...

Abone ol

Adalet Bakanlığı, icra süreçlerinde kripto varlıkların da kapsama alınmasını öngören yeni bir düzenleme hazırlıyor.

Bakanlık bünyesinde görev yapan İcra ve İflas Kanunu Bilim Komisyonu’nun üzerinde çalıştığı Cebri İcra Kanunu Taslağı, borçluların malvarlıklarını kripto paralara çevirerek hacizden kaçmalarını engellemeyi hedefliyor.

HACİZ İŞLEMLERİ DOĞRUDAN KRİPTO HİZMET SAĞLAYICILARI ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK

Taslak düzenlemede kripto varlıkların mevcut uygulamada haczedilip edilmeyeceği yönündeki tartışmalar son buluyor.

Böylece borçluların dijital varlıklarını gizleyerek icra işlemlerinden kaçmasının önüne geçilecek.

Haciz işlemleri, doğrudan kripto hizmet sağlayıcıları üzerinden yürütülecek ve borçluların mal beyanlarında kripto paralarını da bildirmeleri zorunlu olacak.

Ek olarak haczedilen kripto paraların nasıl muhafaza edileceği ve nakde çevrileceğine ilişkin esaslar, çıkartılacak yönetmelik ile düzenlenecek. Değer tespiti ise alanında uzman bilirkişiler tarafından yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
16 yaşındaki çocuğun yaptıkları çok korkunç! Ailesine bıçakla saldırıp...
16 yaşındaki çocuğun yaptıkları çok korkunç! Ailesine bıçakla saldırıp...
Cilt sorunlarına son! Pürüzsüz bir cilde sahip olmak bu kadar kolay
Cilt sorunlarına son! Pürüzsüz bir cilde sahip olmak bu kadar kolay
Evde yangın faciası! 4 genç kız hayatını kaybetti
Evde yangın faciası! 4 genç kız hayatını kaybetti
Denizli'de facia! Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi...
Denizli'de facia! Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi...
CHP'den kritik karar! İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı
CHP'den kritik karar! İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı
Savcı Sayan'dan sürpriz CHP çıkışı: Yanlış yapıyoruz dünyaya rezil oluyoruz
Savcı Sayan'dan sürpriz CHP çıkışı: Yanlış yapıyoruz dünyaya rezil oluyoruz
TCMB rezervlerinde yeni tarihi rekor
TCMB rezervlerinde yeni tarihi rekor
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Otomobil durakta ki anne ve çocuklarına çarptı
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Otomobil durakta ki anne ve çocuklarına çarptı
Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric'i kızdıran imza
Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric'i kızdıran imza
Antalya'da traktörle kamyonet çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti...
Antalya'da traktörle kamyonet çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti...
'Hepsi' grubunun üyesi Yasemin Yürük'ün acı günü! Yaşadığı kayıpla sarsıldı
'Hepsi' grubunun üyesi Yasemin Yürük'ün acı günü! Yaşadığı kayıpla sarsıldı
İzmir'deki polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
İzmir'deki polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi