Kripto varlıklara artık haciz geliyor!

Adalet Bakanlığı, icra yasasında kripto varlıkların da hacze konu olması için bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu hamle ile borçluların kriptoya kaçışı engellenecek. İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı, icra süreçlerinde kripto varlıkların da kapsama alınmasını öngören yeni bir düzenleme hazırlıyor.

Bakanlık bünyesinde görev yapan İcra ve İflas Kanunu Bilim Komisyonu’nun üzerinde çalıştığı Cebri İcra Kanunu Taslağı, borçluların malvarlıklarını kripto paralara çevirerek hacizden kaçmalarını engellemeyi hedefliyor.

HACİZ İŞLEMLERİ DOĞRUDAN KRİPTO HİZMET SAĞLAYICILARI ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK

Taslak düzenlemede kripto varlıkların mevcut uygulamada haczedilip edilmeyeceği yönündeki tartışmalar son buluyor.

Böylece borçluların dijital varlıklarını gizleyerek icra işlemlerinden kaçmasının önüne geçilecek.

Haciz işlemleri, doğrudan kripto hizmet sağlayıcıları üzerinden yürütülecek ve borçluların mal beyanlarında kripto paralarını da bildirmeleri zorunlu olacak.

Ek olarak haczedilen kripto paraların nasıl muhafaza edileceği ve nakde çevrileceğine ilişkin esaslar, çıkartılacak yönetmelik ile düzenlenecek. Değer tespiti ise alanında uzman bilirkişiler tarafından yapılacak.