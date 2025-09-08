BIST 10.446
Denizli'de facia! Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

A.İ.G. (67) idaresindeki 20 AJB 180 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Figen Altuntaş'a (45) çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Altuntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Altuntaş'ın yan yolda belediye otobüsünden indikten sonra bulvardan yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

