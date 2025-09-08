Denizli'de facia! Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Abone ol
A.İ.G. (67) idaresindeki 20 AJB 180 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Figen Altuntaş'a (45) çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, Altuntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Altuntaş'ın yan yolda belediye otobüsünden indikten sonra bulvardan yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.