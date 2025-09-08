BIST 10.457
DOLAR 41,26
EURO 48,44
ALTIN 4.798,38
HABER /  POLİTİKA  /  MHP

MHP lideri Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP lideri Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli "16 yaşında katilin polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye'miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'deki saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Bahçeli "16 yaşında katilin polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye'miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir" dedi.

Bahçeli "İnanıyorum ki saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı: 2 polis şehit 2'si polis 6 yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
2 polisi şehit eden saldırganın ailesi konuştu! Kafa kesme videoları izliyordu
2 polisi şehit eden saldırganın ailesi konuştu! Kafa kesme videoları izliyordu
Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
Togg'un yeni modeli T10F'in Türkiye ve Almanya için satış tarihi açıklandı
Togg'un yeni modeli T10F'in Türkiye ve Almanya için satış tarihi açıklandı
Tarih belli oldu! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak
Tarih belli oldu! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak
Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Binası'na girebildi mi olaylar çıktı son durum
Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Binası'na girebildi mi olaylar çıktı son durum
2025-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
2025-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Nuri Şahin yeniden süper lige dönüyor
Nuri Şahin yeniden süper lige dönüyor
Gazze’de can kaybı 64 bin 522’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 64 bin 522’ye yükseldi
Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın cenazesinin bulunmasının üzerinden 1 yıl geçti
Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın cenazesinin bulunmasının üzerinden 1 yıl geçti
Başkentte hayat felç! Gök gürültülü sağanak etkili oldu...
Başkentte hayat felç! Gök gürültülü sağanak etkili oldu...
Trump’tan ülkedeki yabancı şirketlere çağrı!
Trump’tan ülkedeki yabancı şirketlere çağrı!
Bakan Mehmet Şimşek faiz harcamalarındaki artışın sebebini açıkladı
Bakan Mehmet Şimşek faiz harcamalarındaki artışın sebebini açıkladı