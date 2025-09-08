MHP lideri Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli "16 yaşında katilin polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye'miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli "İnanıyorum ki saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır" ifadelerini kullandı.