HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Tarih belli oldu! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak

2026-2028 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazırlanan düzenlemede Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) 2026 yılının ikinci çeyreğinde hayata geçirileceği belirtilirken, söz konusu uygulama kapsamında çalışanların maaşından her ay yüzde 3 oranında zorunlu kesintiye gidilecek.

2026-2028 yıllarına ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program Resmi Gazete’de yayımlandı.

Enflasyon, döviz kuru ve ekonomide büyüme rakamları gibi makro verileri derleyen programda en dikkat çeken maddelerden biri ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oldu.

Tarih ne zaman?

Halihazırda yürürlükte olan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) farklı olarak çalışanların zorunlu şekilde birikim yapmalarını esas alan ve bu kapsamda maaşlardan her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılmasını öngören düzenleme için 2026 yılının ikinci çeyreği işaret edildi. 

Hazırlanan taslak kapsamında çalışanların maaşlarından yapılacak kesintiyle aynı oranda işverenin de sisteme katkı sunması gerekecek. İki rakamın toplanmasının ardından birikim havuzuna yüzde 30'luk devlet katkısı dahil edilecek. 

Yaş şartı

Söz konusu sistem tamamen Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) bağımsız şekilde yürürlükte olacak. Çalışanların TES kapsamında biriken primlerini kullanabilmeleri için en az 10 yıl boyunca sistemde olmaları şartı koşulacak. TES aracılığıyla emekli olmak içinse kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş şartı aranacak. 

