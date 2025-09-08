BIST 10.463
DOLAR 41,27
EURO 48,46
ALTIN 4.799,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı...

Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı...

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Abone ol

Merkeze bağlı Çınarlı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye jandarma, emniyet, 112 Acil Sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.

OKUL ÇATISINA SIÇRADI

Fen Lisesi yurdunun çatısına sıçrayan alevlere ekipler müdahale etti.

Fen ile Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, tedbir amaçlı tahliye edildi. Öğrencilerin bir kısmı aileleriyle, bir kısmı servislerle okuldan ayrıldı.

Toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) da destek verdiği söndürme çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

VALİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, yangın sonrası okullarda incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yangına 5 uçak, 5 helikopter, bir yangın yönetim helikopteri ile havadan, 8 arazöz, 9 su ikmal aracı, 9 pikap, bir ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi ve 200 personelle karadan müdahale edildiğini belirtti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi'ne yakın olması sebebiyle öğrencilerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini kaydeden Toraman, saat 14.15 itibarıyla yangının tamamen kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Göz seyirmesi deyip geçmeyin! Asıl sebebi çok başka
Göz seyirmesi deyip geçmeyin! Asıl sebebi çok başka
MHP lideri Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
MHP lideri Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
2 polisi şehit eden saldırganın ailesi konuştu! Kafa kesme videoları izliyordu
2 polisi şehit eden saldırganın ailesi konuştu! Kafa kesme videoları izliyordu
Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
Togg'un yeni modeli T10F'in Türkiye ve Almanya için satış tarihi açıklandı
Togg'un yeni modeli T10F'in Türkiye ve Almanya için satış tarihi açıklandı
Tarih belli oldu! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak
Tarih belli oldu! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak
Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Binası'na girebildi mi olaylar çıktı son durum
Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Binası'na girebildi mi olaylar çıktı son durum
2025-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
2025-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Nuri Şahin yeniden süper lige dönüyor
Nuri Şahin yeniden süper lige dönüyor
Gazze’de can kaybı 64 bin 522’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 64 bin 522’ye yükseldi
Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın cenazesinin bulunmasının üzerinden 1 yıl geçti
Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın cenazesinin bulunmasının üzerinden 1 yıl geçti
Başkentte hayat felç! Gök gürültülü sağanak etkili oldu...
Başkentte hayat felç! Gök gürültülü sağanak etkili oldu...