Göz seyirmesi deyip geçmeyin! Asıl sebebi çok başka

Göz seyirmesi, birçok kişinin yaşadığı ve hatta sık sık karşılaşılan bir durumdur. Sebebi her ne kadar yorgunluk ve uykusuzluk gibi tahmin edilse de, uzmanlar bambaşka konuşuyor. Bakın basit bir göz seyirmesi olarak görülen durumun arkasında ne varmış...

Çoğu insan, göz seyirmesini basit bir yorgunluk veya uykusuzluktan kaynaklanan bir durum olarak görüyor. Ancak uzmanlar öyle söylemiyor. Yapılan araştırmalara göre göz seyirmesinin arkasında çok başka sebepler var. Uzmanlara göre gözdeki ani ve istemsiz seğirmeler, aslında sinir sisteminin aşırı uyarılmaya verdiği bir tepki olabilir. İşte ayrıntılar...

Sanılan kadar masum değil

Kortizol ve adrenalin gibi stres hormonları yükseldiğinde, sinirler kasları tetikler ve bu da küçük ama dikkat çekici kas hareketlerine yol açar. Göz seğirmesi tek başına zararsız gibi görünse de vücudun verdiği önemli sinyallerden biridir.

Stresin yardım çağrısı

Uzun süreli kas gerginliği, huzursuz uyku, odaklanma güçlüğü ve hafıza boşlukları da benzer şekilde kronik stresin etkilerini yansıtır. Çoğu kişi bu belirtileri “sadece yorgunluk” diyerek hafife alır ama uzmanlara göre bunlar bedenin “yardım çağrısı”dır.

Araştırmalar, bu tür belirtilerin kronik stresin otonom sinir sistemi üzerindeki baskısıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Yani zihinsel yük zamanla doğrudan fiziksel sorunlara dönüşüyor. Bu durum yalnızca sinir sistemini değil, bağışıklık sistemini, kalp-damar sağlığını ve beyin fonksiyonlarını da olumsuz etkileyebiliyor.

Ne yapılmalı?

Uzmanlar, göz seğirmesi gibi belirtileri dikkate almanın ve yaşam tarzına küçük dokunuşlar yapmanın önemini vurguluyor. Düzenli uyku alışkanlığı edinmek, stres yönetimi için meditasyon, nefes egzersizi veya spor yapmak ve günlük öz bakıma zaman ayırmak bu sinyalleri hafifletebilir.