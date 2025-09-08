BIST 10.457
2 polisi şehit eden saldırganın ailesi konuştu! Kafa kesme videoları izliyordu

İzmir'deki Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıda iki polis memuru şehit oldu, iki memur yaralandı. Saldırganın 16 yaşında bir lise öğrencisi olduğu ve hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Ailesi, çocuğun son zamanlarda "radikalleştiğini" ve "kafa kesme videoları" izlediğini söyledi.

İZMİR'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne bu sabah silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda iki polis memuru şehit oldu, iki polis memuru ise yaralandı. Olayın şüphelisi, yaralı olarak yakalanan 16 yaşındaki lise öğrencisi, hastanede hayatını kaybetti.

Şehitlerin ve saldırganın kimliği

Saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ise yaralandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada saldırganın 16 yaşında lise 3 öğrencisi olduğunu belirtti. Valinin verdiği bilgilere göre, saldırganın herhangi bir suç kaydı bulunmuyor ve saldırıyı babasının 10 yıl önce aldığı pompalı tüfekle gerçekleştirdi.

Saldırganın ailesi konuştu

Saldırganın ailesi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, çocuklarının son dönemde farklı sitelere girdiğini ve "kafa kesme videoları" izlediğini söyledi. Aile, "Hepimize 'sizler kafirsiniz' diyordu. Radikalleşmişti" ifadelerini kullanarak yetkililerden çocuğun telefonunun incelenmesini istedi.

Gazeteci Seyhan Avşar'a konuşan ailenin açıklamaları şöyle:

Kafa kesme videoları izliyordu

"Kim ister ki evladının böyle bir şey yapmasını. Son dönemde çocuğumuz farklı sitelere giriyordu. Annesi onu korkuttu. 'Seni polise söyleyeceğim' dedi. Kafa kesme videoları izliyordu. Hepimize 'sizler kafirsiniz' diyordu. Radikalleşmişti. Namaz kılıyordu sürekli. Normalde ise pısırık bir çocuktu. Bunu yapması bizi şok etti. Keşke girdiği siteleri polise haber verseydik. Çocuğun telefonu incelensin. Kimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkacaktır."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada milletimize başsağlığı diledi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, soruşturmanın tüm boyutlarıyla incelenmesi için 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini belirtti.

