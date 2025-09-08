BIST 10.457
Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için helikopter destekli çalışma yürütülüyor.

BAZI NOKTALARDA SÜRÜYOR

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Öveç köyü kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangın bazı noktalarda devam ediyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Özel İdare, itfaiye ekipleri ile güvenlik korucuları ve vatandaşların da desteğiyle yangını söndürmeye çalışıyor.

Çalışmalara Elazığ'dan gelen yangın söndürme helikopteri de destek veriyor.

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı, yöre sakinleriyle görüştü.

Akpınar, dün akşam saatlerinde başlayan yangının, ekiplerin yaptığı müdahaleyle gece saatlerinde kontrol altına alındığını söyledi.

Sabaha karşı bazı noktalarda alevlerin yeniden arttığını tespit ettiklerini belirten Akpınar, "Bunun üzerine bölgeye giden tüm ekiplerimiz yangına müdahale ediyorlar. Şu anda büyük oranda yangını söndürme aşamasındayız. Elazığ'dan gelen yangın söndürme helikopteri de 6 sorti yaptı. En büyük korkumuz insan sağlığıydı. Mezramızın bir kısmını tahliye ettik. Vatandaşlar sağlıklı bir şekilde bölgeden ayrıldılar. Bugün içinde yangının söndürülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

