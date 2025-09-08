'Hepsi' grubunun üyesi Yasemin Yürük'ün acı günü! Yaşadığı kayıpla sarsıldı

Yasemin Yürük, bir zamanların en popüler şarkı grubu 'Hepsi' ile tanınmıştı. Sesi ve güzelliğiyle akıllardan çıkmayan ünlü şarkıcı, bu sefer acı haberle yıkıldı. Yaşadığı kayıpla sarsılan Yürük, sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıları, dansları ve enerjileriyle dikkat çeken 'Hepsi' grubu, bir zamanların en popüleriydi. Bir süre sonra anlaşamayıp dağılan şarkı grubunun üyelerinden biri olan Yasemin Yürük, aldığı acı haberle yasa büründü. Acısını sosyal medya hesabında paylaştı.

2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi, birkaç senelik beraberliğin ardından dağılmıştı. Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'den oluşan Hepsi grubuna ilk veda eden isim Ergül olmuştu.

Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yasemin Yürük babasının ölümüyle sarsıldı.

Yürük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu:

"Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz."