BIST 10.446
DOLAR 41,26
EURO 48,50
ALTIN 4.824,02
HABER /  MAGAZİN

'Hepsi' grubunun üyesi Yasemin Yürük'ün acı günü! Yaşadığı kayıpla sarsıldı

'Hepsi' grubunun üyesi Yasemin Yürük'ün acı günü! Yaşadığı kayıpla sarsıldı

Yasemin Yürük, bir zamanların en popüler şarkı grubu 'Hepsi' ile tanınmıştı. Sesi ve güzelliğiyle akıllardan çıkmayan ünlü şarkıcı, bu sefer acı haberle yıkıldı. Yaşadığı kayıpla sarsılan Yürük, sosyal medya hesabından paylaştı.

Abone ol

Şarkıları, dansları ve enerjileriyle dikkat çeken 'Hepsi' grubu, bir zamanların en popüleriydi. Bir süre sonra anlaşamayıp dağılan şarkı grubunun üyelerinden biri olan Yasemin Yürük, aldığı acı haberle yasa büründü. Acısını sosyal medya hesabında paylaştı.

2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi, birkaç senelik beraberliğin ardından dağılmıştı. Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'den oluşan Hepsi grubuna ilk veda eden isim Ergül olmuştu.

Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yasemin Yürük babasının ölümüyle sarsıldı.

Yürük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu:

"Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz."

'Hepsi' grubunun üyesi Yasemin Yürük'ün acı günü! Yaşadığı kayıpla sarsıldı - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'deki polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
İzmir'deki polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
TürkTraktör 10 bininci kabini üretti
TürkTraktör 10 bininci kabini üretti
Lexus, LBX'in yeni Vibrant Edition versiyonunu tanıttı
Lexus, LBX'in yeni Vibrant Edition versiyonunu tanıttı
Hyundai Motor Türkiye, çevrim içi satış sistemi başlattı
Hyundai Motor Türkiye, çevrim içi satış sistemi başlattı
MHP lideri Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
MHP lideri Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
Valilik yeni kararı duyurdu: Satışı ve kullanımı yasaklandı
Valilik yeni kararı duyurdu: Satışı ve kullanımı yasaklandı
Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı...
Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı...
Göz seyirmesi deyip geçmeyin! Asıl sebebi çok başka
Göz seyirmesi deyip geçmeyin! Asıl sebebi çok başka
2 polisi şehit eden saldırganın ailesi konuştu! Kafa kesme videoları izliyordu
2 polisi şehit eden saldırganın ailesi konuştu! Kafa kesme videoları izliyordu
Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
Togg'un yeni modeli T10F'in Türkiye ve Almanya için satış tarihi açıklandı
Togg'un yeni modeli T10F'in Türkiye ve Almanya için satış tarihi açıklandı
Tarih belli oldu! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak
Tarih belli oldu! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak