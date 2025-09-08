BIST 10.446
İzmir'deki polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesinde 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin yayın yasağının getirildiğini bildirdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesinde 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin her türlü görsel, işitsel ve sosyal medya mecrasında yayın yasağının getirildiğini bildirdi.

Şahin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "8 Eylül 2025 tarihinde İzmir'de gerçekleşen menfur saldırıya ilişkin, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla her türlü görsel, işitsel ve sosyal medya mecrasında yayın yasağı getirilmiştir." bilgisini paylaştı.

