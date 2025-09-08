TürkTraktör 10 bininci kabini üretti

TürkTraktör, Sakarya'daki Erenler Fabrikası'nda 10 bininci kabinini banttan indirdi. TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, "Yalnızca üretimdeki gücümüzle yetinmiyor, etki alanımızı tarımı ve şehirleri daha ileriye taşımak ve dönüştürmek için kullanıyoruz" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, 29 milyon avro yatırım ile 2025'in ilk çeyreğinde devreye aldığı 8 bin metrekarelik yeni kabin iskelet üretim hattıyla önemli bir adım attı.

Robotik kaynak, kataforez ve boyahane süreçlerini kapsayan tesis, 12 robotlu kaynak hattı, 2 robotlu boyahane, AMR ve AGV robotlarıyla yüksek otomasyon ve Endüstri 4.0 teknolojilerini hayata geçirdi.

Bu yatırımla şirket, kabin iskeletlerini tamamen kendi bünyesinde üretmeye başlayarak üretim yeteneklerini artırdı, yüzde 100 robotik kontrol ve Class V boya standardıyla müşteri taleplerine yanıt verdi. Gelişme, şirketin 2022'de devreye aldığı montaj hatlarının ardından atılan bir sonraki adım oldu.

Şirketin 60. yıl dönümünde açılan fabrika, 402 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olup Avrupa'nın büyük traktör fabrikalarında biri olarak öne çıkıyor.

Dört traktör montaj hattı, 2 robotik boyahane, 1 kabin montaj hattı ve 1 traktör son kontrol hattı ile faaliyet gösteren tesis, arıtma sistemleri ve çevre dostu üretim teknolojileriyle yüksek kalite, esneklik ve sürdürülebilirlik standartlarını karşılayarak, Türkiye tarım makineleri sektörünün lokomotifi konumunu sürdürüyor.

Fabrika, sürekli iyileştirme prensibiyle güvenli, kaliteli ve verimli üretim süreçlerini sağlamak için Dünya Klasında Üretim (WCM) metodolojisini uygulayarak, yaklaşımını pekiştiriyor.

'Traktör üretiminde 1 milyon bandını geçtik'

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, traktör üretiminde 1 milyon, motor üretiminde 600 bin, kazıcı yükleyici üretiminde ise 1000 bandını geçtiklerini belirterek, 10 bininci kabini banttan indirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

2022'de faaliyete geçen kabin hattında, dikey büyüme stratejileri doğrultusunda, bu rakama çok kısa sürede ulaşmalarının, başarı öyküsü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Bu azmi ve özveriyi gösteren TürkTraktör ailesine bir kez daha en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Yalnızca üretimdeki gücümüzle yetinmiyor, etki alanımızı tarımı ve şehirleri daha ileriye taşımak ve dönüştürmek için kullanıyoruz. 70 yıllık köklü tarihimizden aldığımız güçle yatırımlarımızı çeşitlendiriyor; üretim, ihracat ve AR-GE’de sektöre öncülük ediyoruz.'

Ulaştıkları başarıların, yarınlarının da teminatı olduğunu vurgulayan Sejourne, kabin yatırımlarının, sürdürülebilirlik alanındaki adımlarının, yenilikçi teknolojiler ve tarımsal ekipmanlarda sağladıkları gelişmelerle sektörün lokomotifi olmaya devam edeceklerini belirtti.