Lexus, LBX'in yeni Vibrant Edition versiyonunu tanıttı

Premium otomobil üreticisi Lexus, kısa zamanda büyük beğeni toplayan ve premium B-SUV segmentinde öne çıkan modeli LBX modelindeki yeni Vibrant Edition'ı tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kısa zamanda büyük beğeni toplayan ve premium B-SUV segmentinde öne çıkan modeli LBX'e yeni bir versiyon ekledi.

Premium segmentteki kalıpları kırarak Lexus'un tüm lüks unsurlarını B-SUV segmentine taşıyan şirket, LBX modelinde kullanıcıların yaşam tarzlarına göre Elegant, Emotion, Relax ve Cool gibi donanımlar sunarak, yeni Vibrant Edition'ı kullanıcıların beğenisine sundu.

Sınırlı sayıda üretilecek olan LBX Vibrant Edition, Türkiye'de de özel siparişle satın alınabilecek.

Vibrant Edition, LBX'in modern ve şehrin renkli caddelerine uygun görünümünü vurgulayan tasarım detaylarıyla öne çıkıyor. LBX'in zengin ürün gamına eklenen Vibrant Edition, Lexus'un 'Kişiselleştirilmiş Lüks' anlayışını da yansıtıyor.

LBX Emotion modelinin sportif karakterini geliştiren Vibrant Edition'da, 18 inç mat siyah alaşım jantlar, siyah ön ve arka spoyler, cam ve kapı çıtaları ile tamponlarda siyah detaylar bulunuyor. Ön panjur ve üst kısmındaki siyah krom kaplama ise LBX Morizo RR konseptinden ilham alınarak tasarlandı.

Üç farklı gövde rengi seçeneği sunulan model, yakut kırmızı/siyah tavan ve sonik beyaz/siyah tavan çift renkli gövde alternatiflerinin yanı sıra tek renk Siyah seçeneğiyle de satışa sunulacak. Arka sütunlarda yer alan Vibrant Edition logosu aracın özel edisyon olduğunu vurguluyor.

Modelin kabininde siyah yarı anilin deri döşeme, koyu kırmızı yan destekler ve orta konsol ile kapı kol dayamaları yer alıyor. Koltuk sırtlıklarındaki kırmızı çift hatlı Tatami dikişler ve koyu kırmızı emniyet kemerleri de tasarımı tamamlıyor.

Sekiz yönlü elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, 64 renkli ambiyans aydınlatma, kablosuz şarj ünitesi ve vites kulakçıklarına sahip 'Shiftmatic' şanzıman öne çıkan donanımlar arasında bulunuyor.

LBX Vibrant Edition, 136 beygir gücündeki 1,5 litrelik üç silindirli motor ve Lexus’un tam hibrit sistemiyle satışa sunulacak. Mevcut Lexus ürün gamının en kompakt modeli olan LBX, şehir içi kullanım için ideal yüksek görüş açısı sunarken 10,4 metre dönüş çapıyla kolay manevra imkanı da sağlıyor