Hyundai Motor Türkiye, çevrim içi satış sistemi başlattı

Hyundai Motor Türkiye, müşterilerine uçtan uca dijital bir satın alma süreci sunmak için "Hyundai Online" sistemini hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Türkiye, dijitalleşme yolculuğunda adım attı.

Şirketin hayata geçirdiği Hyundai Online sayesinde kullanıcılar, seçtikleri Hyundai modelinin anahtar teslim fiyatını görüntüleyebiliyor ve sonrasında ödeme sürecini tamamen çevrim içi tamamlayabiliyor.

Sistem, bayilerden doğrudan teklif alınabilmesi ve tüm ödeme adımlarının dijital ortamda eksiksiz şekilde tamamlanabilmesi özellikleriyle fark yaratıyor.

Kapora ödemesinden taşıt kredisi kullanımına kadar tüm süreç Hyundai'nin internet sitesi üzerinden yönetilebiliyor.

Kullanıcılar, ayrıca, ödemelerini kredi kartı ve EFT/havale gibi farklı seçeneklerle yapabilirken, diledikleri zaman birden fazla kredi kartını da aynı anda kullanabiliyor.

Yeni bir araç satın almak isteyen kullanıcı, Garanti BBVA Mobil üzerinden dijital taşıt kredisi kullanarak satın alma sürecini sistemde tamamlayabiliyor.

Şirket, uygulamayla müşterilerine uçtan uca kesintisiz, hızlı ve erişilebilir bir araç satın alma deneyimi sunmayı amaçlıyor.