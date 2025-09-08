BIST 10.460
Savcı Sayan'dan sürpriz CHP çıkışı: Yanlış yapıyoruz dünyaya rezil oluyoruz

Savcı Sayan'dan sürpriz CHP çıkışı: Yanlış yapıyoruz dünyaya rezil oluyoruz

CHP İstanbul İl'e polis zoruyla girilmesi sonrasında AK Partili Savcı Sayan'dan sürpriz bir CHP çıkışı geldi. 'Yanlış yapıyoruz' diyen Savcı Sayan, 'Dünyaya rezil olmanın anlamı var mı?' dedi.

AK Partili Savcı Sayan X hesabından yayınladığı açıklama ile CHP'ye yapılan atamanın yanlış olduğunu söyledi. Sayan, polis zoruyla il binasına girişe de tepki gösterdi ve "bu kadar polise, bu kadar şiddete gerçekten gerek var mı? Dünyaya rezil olmanın bir anlamı var mı?" dedi.

Savcı Sayan'ın "YANLIŞ YAPIYORUZ.." başlıklı çıkışı şöyle:

-Kardeşim, vallahi yanlış yapıyoruz, billahi yanlış yapıyoruz.

SEÇİM İPTAL EDİLSİN
-Eğer CHP il seçiminde gerçekten hile yapılmışsa, çözüm çok basittir: Seçim iptal edilir, devlet kendi memurları ve hâkimin gözetiminde yeni bir seçim yapar. Ama biz ne yapıyoruz? Birbirine rakip insanları karşı karşıya getiriyoruz.

SÜREÇ ERDOĞAN'A ZARAR VERİYOR
Bu yöntemle ne bir netice alabiliriz ne de ülkeye fayda sağlayabiliriz. Tam tersine, ülkeyi geriyoruz, halkı geriyoruz. Üstelik hiçbir güzelliği hak etmeyen CHP’ye mağduriyet alanı açıyoruz. Bu süreç, en başta sayın Cumhurbaşkanımıza zarar veriyor. Demokrasimize zarar veriyor.

DÜNYAYA REZİL OLUYORUZ

-Bu kadar gerginliğe, bu kadar polise, bu kadar şiddete gerçekten gerek var mı? Dünyaya rezil olmanın bir anlamı var mı?

NE AKLIM ALIYOR NE GÖNLÜM RAZI
-Devlet, İstanbul seçimlerini iptal edince seçim yenilenmişti. Şimdi de aynı yolu izlemek gerekir. Hile varsa, seçim yenilensin. Devlet kendi memurlarını, kendi hâkimini göndersin. Seçim yeniden yapılsın. Hile yapanlar da ayrıca ceza mahkemelerinde yargılansın. İş bu kadar basitken neden bu kadar büyütüyoruz? Ne aklım alıyor ne de gönlüm razı oluyor.

