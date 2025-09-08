BIST 10.460
Antalya'da traktörle kamyonet çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti...

Antalya'nın Serik ilçesinde patlayan lastiğini tamir etmeye çalıştığı kamyonetle traktörün arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Yunuslar Mahallesi'nde Hasan Öz'ün (61) evinin bahçesinde lastiğini tamir ettiği kamyonet aniden hareket etti. Öz, kamyonet ile bitişikte park halinde bulunan traktörün arasına sıkıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, Öz'ün sıkıştığı yerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öz'ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

