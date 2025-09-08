BIST 10.446
DOLAR 41,26
EURO 48,50
ALTIN 4.824,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da korkunç kaza! Otomobil durakta ki anne ve çocuklarına çarptı

Şanlıurfa'da korkunç kaza! Otomobil durakta ki anne ve çocuklarına çarptı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin durakta bekleyen anne ve çocuklarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

İpekyolu Mahallesi'nde İ.G. yönetimindeki 63 AAR 879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına girdi.

ANNE VE ÇOCUKLARI YARALANDI

O sırada durakta bekleyen anne Ayşe T. (48) ile çocukları Mesut (9) ve Zeliha (8) yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Zeliha T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü İ.G. gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric'i kızdıran imza
Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric'i kızdıran imza
Antalya'da traktörle kamyonet çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti...
Antalya'da traktörle kamyonet çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti...
'Hepsi' grubunun üyesi Yasemin Yürük'ün acı günü! Yaşadığı kayıpla sarsıldı
'Hepsi' grubunun üyesi Yasemin Yürük'ün acı günü! Yaşadığı kayıpla sarsıldı
İzmir'deki polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
İzmir'deki polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
TürkTraktör 10 bininci kabini üretti
TürkTraktör 10 bininci kabini üretti
Lexus, LBX'in yeni Vibrant Edition versiyonunu tanıttı
Lexus, LBX'in yeni Vibrant Edition versiyonunu tanıttı
Hyundai Motor Türkiye, çevrim içi satış sistemi başlattı
Hyundai Motor Türkiye, çevrim içi satış sistemi başlattı
MHP lideri Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
MHP lideri Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
Valilik yeni kararı duyurdu: Satışı ve kullanımı yasaklandı
Valilik yeni kararı duyurdu: Satışı ve kullanımı yasaklandı
Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı...
Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı...
Göz seyirmesi deyip geçmeyin! Asıl sebebi çok başka
Göz seyirmesi deyip geçmeyin! Asıl sebebi çok başka
2 polisi şehit eden saldırganın ailesi konuştu! Kafa kesme videoları izliyordu
2 polisi şehit eden saldırganın ailesi konuştu! Kafa kesme videoları izliyordu