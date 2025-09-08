BIST 10.460
Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric'i kızdıran imza

Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, Hırvatistan'ın savunma alanında işbirliğini güçlendirmek için Slovenya ile imzaladığı bildirgeye tepki göstererek "Köprü kurmak yerine duvarlar inşa ediliyor." dedi.

Djuric, Sırbistan Radyo ve Televizyonunda katıldığı programda, Hırvatistan'ın Slovenya ile 5 Eylül'de savunma alanında imzaladığı işbirliği bildirgesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sürecin şeffaf yürütülmediğini savunan Djuric, bunun Sırbistan için endişe verici olduğunu söyledi.

Djuric, "Hırvatistan ve Slovenya köprü kurmak yerine duvarların inşa edildiği yönünde mesaj gönderiyor. Tabii ki ülkelerin savunma alanında işbirliği yapma haklarına itirazımız yok ancak süreç daha kapsayıcı ilerleyebilirdi." ifadesini kullandı.

Ülkelerin halihazırda NATO ile savunma işbirliğine sahip olduğunu dile getiren Djuric, "Komşu ülkelere danışılmadan ek ittifaklar kurmak endişe verici. Her şeyin şeffaf olması gerektiği kanaatindeyiz." diye konuştu.

Hırvatistan'ın daha önce de Arnavutluk ve Kosova ile imzaladığı savunma işbirliğini "provokasyon" şeklinde nitelendiren Djuric, "Maalesef bunlar bizi daha yakın bir işbirliğine götürmüyor." dedi.
Muhabir:Lejla Biogradlija

