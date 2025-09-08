Evde yangın faciası! 4 genç kız hayatını kaybetti

BIST 10.460
Anadolu Ajansı
Norveç'in Hamar kentindeki bir evde çıkan yangında, 4 gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Norveç haber ajansı NTB'nin haberine göre, Hamar kentinde 4 arkadaşın bulunduğu evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında, yaşları 18 ile 19 olan 4 genç kızın hayatını kaybettiği belirtildi.

Yangın çıkan evin, ölen gençlerden birisine ait olduğu ifade edildi.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ve incelemenin sürdüğü açıklandı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Hamar Belediye Başkanı Vigdis Stensby, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

