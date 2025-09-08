BIST 10.449
16 yaşındaki çocuğun yaptıkları çok korkunç! Ailesine bıçakla saldırıp...

16 yaşındaki çocuğun yaptıkları çok korkunç! Ailesine bıçakla saldırıp...

İzmir'den son gelen haber kan dondurdu. Menemen ilçesinde aile içinde çıkan tartışmada 16 yaşındaki çocuk, babasını bıçakla öldürdü, annesini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi 1343 Sokak'taki bir dairede H.U.B. (16) ile baba Barış B. (47) ve anne N.B. (47) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.U.B, anne ve babasını bıçakla yaraladıktan sonra odaya kendini kilitleyip intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balkon kapısını kırıp girdiler

Ekipler, evden çıkan anne ve babayı yaralı olarak buldu. Daha sonra balkon kapısını kırarak odaya giren ekipler, H.U.B'yi yaralı halde buldu.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Barış B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlk müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen H.U.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hafif yaralanan anne N.B. ifadesinde, tartışma sonrasında oğullarının kendilerine bıçakla saldırdığını ve intihar tehdidinde bulunduğunu belirtti.

