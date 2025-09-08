BIST 10.449
DOLAR 41,26
EURO 48,52
ALTIN 4.828,42
GÜNCEL

Provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara 10 gözaltı

Provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara 10 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul CHP İl Başkanlığı önünde polise saldıran, sosyal mecralardan da vatandaşları kışkırtmaya çalışan hesapların incelendiği, 39 şahıs hakkında işlem başlatıldığı ve 10 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yapılan eylemlere ilişkin yeni bir açıklama paylaştı.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin mahkeme kararı ile görevden alınması ve Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanması tansiyonu artırdı. 

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in binaya girmesini istemeyenler, polisle çatışmaya başladı.

PROVOKATÖRLER TESPİT EDİLDİ

Bununla kalmayan bazı provokatörler, sosyal mecralar üzerinden de vatandaşları kışkırtmaya çalıştı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise bu provokatörlerin tespit edildiği bildirildi. 

Yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"103 HESAP TESPİT EDİLDİ"

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası; bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen; 16'sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir.

"10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Bu kapsamda da, 39 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup, 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir.

