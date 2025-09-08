Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Evlenecek gençlere 2 müjde

Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda yaptığı duyuruda Aile ve Gençlik Fonu vasıtasıyla yuva kuran gençlere verilen desteğin artırılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik Kubbe, Sinop ve Malatya'da yapılan yatırımlar, Gazze ve 'Terörsüz Türkiye' süreci konusunda önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını gençlere verdiği müjde ile tamamladı.

"AİLE VE GENÇLİK FONU İLE VERDİĞİMİZ DESTEĞİN MİKTARINI ARTIRIYORUZ"

"Gençlerimizi sevindirecek iki önemli müjdeyi burada paylaşmak istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Aile ve Gençlik Fonu vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz.

2026 Ocak itibariyle çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş altında kredi tutarını 250 bin liraya diğer durumlarda 200 bin liraya çıkarıyoruz.

48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz.

"YURT YATAK KAPASİTEMİZ 1 MİLYONU AŞARAK REKOR KIRDI"

Üniversiteli gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya dönük yeni adımlar atıyoruz.

Yurt kalitesi, erişebilirliği, maliyeti itibarıyla dünyada bu alanda ilk sıralarda yer alan ülkeyiz.

182 bin olan KYK yatak kapasitesi bu yaz döneminde yapımı tamamlanan yeni yurtlarımızla birlikte rekor kırarak 1 milyonu aştı.

"GENÇLERİMİZE GÜVENLE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

Bu sene 1 milyon üniversiteli gencimize yurtlarımızda inşallah güvenle ev sahipliği yapacağız.

Bunun da gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Yeni eğitim, öğretim ve akademik yılının tüm öğrenci, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.