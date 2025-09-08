Sergen Yalçın kolları sıvadı! Yönetimden istediği 2 futbolcu...

Beşiktaş, Cengiz Ünder transferinin ardından yerli rotasyonu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.Abone ol
Son olarak kadrosuna Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i katan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosundaki yerli rotasyonu artırmak isteyen siyah-beyazlılar, iki sürpriz ismi gündemine aldı.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Brentford forması giyen 19 yaşındaki orta saha Yunus Emre Konak ile Kayserispor'un 30 yaşındaki sağ beki Gökhan Sazdağı istiyor.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, iki oyuncunun da transferine onay verdiği aktarıldı.