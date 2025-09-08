BIST 10.449
DOLAR 41,26
EURO 48,53
ALTIN 4.827,13
HABER /  SPOR

Sergen Yalçın kolları sıvadı! Yönetimden istediği 2 futbolcu...

Sergen Yalçın kolları sıvadı! Yönetimden istediği 2 futbolcu...

Beşiktaş, Cengiz Ünder transferinin ardından yerli rotasyonu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Abone ol

Son olarak kadrosuna Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i katan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosundaki yerli rotasyonu artırmak isteyen siyah-beyazlılar, iki sürpriz ismi gündemine aldı.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Brentford forması giyen 19 yaşındaki orta saha Yunus Emre Konak ile Kayserispor'un 30 yaşındaki sağ beki Gökhan Sazdağı istiyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, iki oyuncunun da transferine onay verdiği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara 10 gözaltı
Provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara 10 gözaltı
Kripto varlıklara artık haciz geliyor!
Kripto varlıklara artık haciz geliyor!
16 yaşındaki çocuğun yaptıkları çok korkunç! Ailesine bıçakla saldırıp...
16 yaşındaki çocuğun yaptıkları çok korkunç! Ailesine bıçakla saldırıp...
Cilt sorunlarına son! Pürüzsüz bir cilde sahip olmak bu kadar kolay
Cilt sorunlarına son! Pürüzsüz bir cilde sahip olmak bu kadar kolay
Evde yangın faciası! 4 genç kız hayatını kaybetti
Evde yangın faciası! 4 genç kız hayatını kaybetti
Denizli'de facia! Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi...
Denizli'de facia! Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi...
CHP'den kritik karar! İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı
CHP'den kritik karar! İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı
Savcı Sayan'dan sürpriz CHP çıkışı: Yanlış yapıyoruz dünyaya rezil oluyoruz
Savcı Sayan'dan sürpriz CHP çıkışı: Yanlış yapıyoruz dünyaya rezil oluyoruz
TCMB rezervlerinde yeni tarihi rekor
TCMB rezervlerinde yeni tarihi rekor
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Otomobil durakta ki anne ve çocuklarına çarptı
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Otomobil durakta ki anne ve çocuklarına çarptı
Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric'i kızdıran imza
Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric'i kızdıran imza
Antalya'da traktörle kamyonet çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti...
Antalya'da traktörle kamyonet çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti...