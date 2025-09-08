BIST 10.449
Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Çınarlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Çınarlı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye jandarma, emniyet, 112 Acil Sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Fen Lisesi yurdunun çatısına sıçrayan alevlere ekipler müdahale etti.

Fen ile Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, tedbir amaçlı tahliye edildi. Öğrencilerin bir kısmı aileleriyle, bir kısmı servislerle okuldan ayrıldı.

Toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) da destek verdiği söndürme çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Valisi Toraman'dan açıklama

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, yangın sonrası okullarda incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yangına 5 uçak, 5 helikopter, bir yangın yönetim helikopteri ile havadan, 8 arazöz, 9 su ikmal aracı, 9 pikap, bir ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi ve 200 personelle karadan müdahale edildiğini belirtti.

Yangının Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi'ne yakın olması sebebiyle öğrencilerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini kaydeden Toraman, saat 14.15 itibarıyla yangının tamamen kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

