Sosyal medya uygulamalarına yönelik bant daralması 21 saat sonra kaldırıldı

Sosyal medya platformlarına uygulanan bant daralmasının kaldırıldığı bildirildi birçok vatandaşın herhangi bir uygulama kullanmadan sosyal medyayı kullanabildiği aktarıldı.
Vatandaşların beklediği haber gece saatlerinde geldi. İstanbul'da hareketli bir gün yaşanırken dün akşam saatlerinden itibaren internet bant genişliği daraltması da uygulandı.
SOSYAL MEDYA YAVAŞLADI
Vatandaşlar daraltma nedeniyle sosyal medyaya ulaşmakta güçlük çekti.
Başta Instagram, Facebook, X ve YouTube gibi popüler sosyal medya uygulamalarına erişim sorunları yaşandı.
BANT DARALMASI KALDIRILDI
Akşam saatleriyle beraber ülke gündeminde tansiyonun düşmesi sonrası, bant daralması kademeli olarak kaldırıldı.
Vatandaşlar, herhangi bir uygulama kullanmadan sosyal medya hesaplarına giriş yapabiliyor.
FARKLILIKLAR OLABİLİR
İnternet servis sağlayıcıları arasında farklılıklar olmakla birlikte, bağlantıların ilerleyen saatlerde normale dönmesinin beklenildiği bildirildi.