MHP'li Özdemir’den CHP ve Halk TV eleştirisi: FETÖ TV...

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, CHP’deki iç tartışmalar ve medya tercihlerine sosyal medya üzerinden tepki göstererek, Halk TV’nin İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nu ekrana çıkarmasını manidar buldu. Özdemir, Türkoğlu’nun ailesinin FETÖ bağlantılarını hatırlatırken, CHP’nin yargı sürecini MHP’ye yapılan operasyonlarla kıyaslamanın yanlış olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP’de yaşanan iç tartışmalara ve medya tercihlerine sert tepki gösterdi. Özdemir, CHP’nin kendi içindeki isimleri dün “kahraman” ilan edip bugün “hain” olarak nitelendirdiğini belirterek, bu süreçte Halk TV’nin İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nu ekrana çıkarmasının manidar olduğunu savundu.

Paylaşımında Türkoğlu’nun aile bağlarını gündeme getiren Özdemir, İsmal Saymaz ve  Gökmen Karadağ'a “ABD’ye kaçmış olan eniştesi ve kız kardeşi FETÖ üyeliğinden aranıyor. Aynı isimlerin ABD’deki evinde kaldığı da biliniyor. Bu ismi ekrana çıkaran anlayış kendisini Halk TV mi yoksa FETÖ TV mi olarak görüyor?” sorusunu yöneltti.

Özdemir ayrıca, MHP’nin geçmişte yaşadığı mahkeme süreçlerinin FETÖ eliyle kurgulandığını ve o dönem karar veren hakimlerin FETÖ üyeliğinden tutuklandığını hatırlattı. CHP’deki yargı sürecini MHP’ye yapılan operasyonlarla kıyaslamanın yanlış olduğunu vurgulayan Özdemir, bu tavrı “şuur kaybı” olarak nitelendirdi.

İşte İsmail Özdemir'in o paylaşımı

