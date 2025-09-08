BIST 10.449
DOLAR 41,26
EURO 48,56
ALTIN 4.822,73
HABER /  SPOR

Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde

Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda Kolombiyalı rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Abone ol

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana’yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, son 16 turunda ringe çıktı. Busenaz, Kolombiyalı rakibi Angie Paola Valdes Pana'yı mağlup etmeyi başardı ve çeyrek final bileti aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Djiku'nun sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Djiku'nun sözleşmesini feshetti
Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş hayatını kaybetti
Sosyal medya uygulamalarına yönelik bant daralması 21 saat sonra kaldırıldı
Sosyal medya uygulamalarına yönelik bant daralması 21 saat sonra kaldırıldı
THY'nin taşıdığı yolcu sayısı 8 ayda 60,7 milyona ulaştı
THY'nin taşıdığı yolcu sayısı 8 ayda 60,7 milyona ulaştı
MHP'li Özdemir’den CHP ve Halk TV eleştirisi: FETÖ TV...
MHP'li Özdemir’den CHP ve Halk TV eleştirisi: FETÖ TV...
Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı tehdidi
Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı tehdidi
Gürsel Tekin açıkladı: Bir an önce görevi devredeceğim
Gürsel Tekin açıkladı: Bir an önce görevi devredeceğim
İzmir'de su kesintileri 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanacak
İzmir'de su kesintileri 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanacak
Kılıçdaroğlu'nun avukatından dikkat çeken paylaşım
Kılıçdaroğlu'nun avukatından dikkat çeken paylaşım
Fransa'da güvenoyu alamayan hükümet düştü
Fransa'da güvenoyu alamayan hükümet düştü
Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı
Andre Onana'nın, Trabzon'a geliş tarihi belli oldu
Andre Onana'nın, Trabzon'a geliş tarihi belli oldu