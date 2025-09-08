BIST 10.449
DOLAR 41,27
EURO 48,60
ALTIN 4.825,66
HABER /  GÜNCEL

Mahmut Tanal: Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu

Mahmut Tanal: Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik polis müdahalesinde yaralandı. Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in binaya girmesi için polisin müdahale ettiği sırada yaralanan Tanal, hastanede tedavi altına alındı.

Abone ol

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik polis müdahalesinde yaralandı. Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in binaya girmesi için polisin müdahale ettiği sırada yaralanan Tanal, hastanede tedavi altına alındı. Tanal'ın vücudunda darp olduğu ve gözünden yaralandığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanal, "Bu hukuksuzluğun bedelini şu an hastanede tedavi gören ben ödüyorum. Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu. Ancak bilinmelidir ki biz ne bedel ödersek ödeyelim, Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Cumhuriyetimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Tanal, hastaneden paylaşılan fotoğrafıyla birlikte şu mesajı verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın giren polislerin yaptığı müdahale, açıkça hukuksuz, kanunsuz ve keyfi bir eylemdir.

Bir siyasi partinin il binasına, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hiçe sayılarak zorla girilmesi, yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’de çok partili hayata, demokrasinin asgari kurallarına ve halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır.

Hukuk devletinde güvenlik güçleri, yalnızca mahkeme kararlarını uygular. Burada ortada bir mahkeme kararı olmamasına rağmen, parti binasının işgal edilmesi, içerideki insanların şiddete uğraması, milletvekillerinin ve üyelerin haklarının gasp edilmesi anayasal suçtur.

Bu hukuksuzluğun bedelini şu an hastanede tedavi gören ben ödüyorum. Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu. Ancak bilinmelidir ki biz ne bedel ödersek ödeyelim, Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Cumhuriyetimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Bugün bana yapılan, yarın tüm muhalefete ve her özgür yurttaşa yapılabilir. Bu yüzden çağrım nettir: Hukukun üstünlüğü, demokrasinin onuru ve yurttaşın iradesi için herkes sesini yükseltmelidir!

Mahmut Tanal: Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Roberta Aprile'yi transfer etti
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Roberta Aprile'yi transfer etti
Gürsel Tekin: CHP’lilerin bonzai içtiğini sandım, 300 dairem olsa...
Gürsel Tekin: CHP’lilerin bonzai içtiğini sandım, 300 dairem olsa...
ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Porto Riko'ya gitti
ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Porto Riko'ya gitti
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Fenerbahçe, Djiku'nun sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Djiku'nun sözleşmesini feshetti
Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş hayatını kaybetti
Sosyal medya uygulamalarına yönelik bant daralması 21 saat sonra kaldırıldı
Sosyal medya uygulamalarına yönelik bant daralması 21 saat sonra kaldırıldı
THY'nin taşıdığı yolcu sayısı 8 ayda 60,7 milyona ulaştı
THY'nin taşıdığı yolcu sayısı 8 ayda 60,7 milyona ulaştı
MHP'li Özdemir’den CHP ve Halk TV eleştirisi: FETÖ TV...
MHP'li Özdemir’den CHP ve Halk TV eleştirisi: FETÖ TV...
Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı tehdidi
Netanyahu'dan Gazze'ye kara harekatı tehdidi
Gürsel Tekin açıkladı: Bir an önce görevi devredeceğim
Gürsel Tekin açıkladı: Bir an önce görevi devredeceğim