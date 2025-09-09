Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi yürürlüğe girdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin onaylandığını ve yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını ve yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL BİR FARKINDALIK OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ

Bakan Göktaş'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından dijital dünyada çocuklarımızı korumak adına önemli bir adım atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.

"DÜNYA ÇOCUKLARI İÇİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Sözleşme, devlet kurumlarından ailelere, teknoloji şirketlerinden sosyal medya platformlarına kadar herkesin sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Tek bir çocuğumuzun dahi yaşına uygun olmayan içeriklere maruz kalmaması, dijital ortamdaki güvenliklerinin sağlanması ve mahremiyetlerinin korunması için özellikle siz değerli ailelerin desteği çok kıymetli. Çocuklarımız, ailelerimiz, ülkemiz ve tüm dünya çocukları için hayırlı olmasını temenni ediyorum."