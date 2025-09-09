İstanbul Yedi Renkli Çınar Okulları'nda Gazze direnişine destek

İstanbul Esenyurt Yedi Renkli Çınar Okulları, anlamlı bir etkinlikle yeni eğitim-öğretim yılına girdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk gününde İstanbul Esenyurt Yedi Renkli Çınar Okulları, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı.

Öğrenciler, sınıflarındaki bir sıraya Filistin bayrağı ve bir şehidin ismini yerleştirerek Gazze’de yaşanan dramı unutmadıklarını gösterdiler.

Dersin başında öğretmenler yoklamayı alırken, en son yoklama hakkı Gazze’de şehit düşen bir çocuğun adına verildi. Öğrenciler bu sırada saygıyla sessizliğe büründü. Ardından Filistin bayrağına odaklanan öğretmen, “Gazze’deki çocuklar da bizim sınıfımızda, kalbimizde” mesajını verdi.

Bu anlamlı etkinlikle, savaşın gölgesinde yaşamını yitiren masum çocuklar yad edildi.