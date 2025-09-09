BIST 10.449
CHP’den şok hamle! Gürsel Tekin adres arayacak

CHP'de mahkeme kararı ile İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin'in binaya girmesinin ardından CHP tarafından il binasını kapatma kararı alındığı duyuruldu. CHP'den şok bir hamle daha geldi. Alınan bilgiye göre Tekin görevde kaldığı her gün CHP adresini güncelleyecek.

Mahkeme kararı ile il başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin'in binaya girmesinin ardından CHP, il başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Mevcut İstanbul İl Başkanlığının da CHP Genel Başkanı’nın çalışma ofisi olarak kullanılacağı duyuruldu.

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, Gürsel Tekin’in CHP’ye polis eşliğinde girmesinin ardından mevcut İl Başkanlığı'nın adresini Bahçelievler İlçe Başkanlığı olarak değiştiren CHP, Gürsel Tekin’in görevde kaldığı her gün adresini güncelleyecek.

İstanbul’da 39 ilçe yönetimi bulunan CHP, sürecin uzaması halinde 39 günde 39 adres değiştirecek. Bu yolla Tekin’in çalışamaz hale gelmesi sağlanacak.

