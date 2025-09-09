AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Oxford'un yeni reklam yüzü oldu

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Oxford Üniversitesi İşletme Fakültesinin Yönetici İşletme Yüksek Lisansı programından mezun olan Kadak, üniversitenin yeni tanıtım yüzü oldu.

Kadak, Oxford Üniversitesinin resmi e-postaları, tanıtım materyalleri ve Financial Times gibi uluslararası mecralarında yer alacak.

Rümeysa Kadak kimdir?

1996 yılında İstanbul’da doğan Rumeysa Kadak, Marmara Üniversitesi’nde Öğretmenlik bölümünden onur derecesiyle mezun olduktan sonra, SOAS Londra Üniversitesi’nde Küresel Diplomasi alanında ilk yüksek lisansını tamamladı.

2024 yılında, Oxford Üniversitesi’nde bakanlar, milletvekilleri ve sektör yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yöneticilere özel işletme yüksek lisans programında burslu eğitim gördü ve bölümün tarihteki en genç öğrencisi olarak mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi sırasında Yale Üniversitesi’nde ""Yönetimin Davranış Bilimi"" üzerine değişim programına katılmaya hak kazandı. Kadak, Oxford Üniversitesi’nde liderlik, strateji ve siyasal iletişim alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Kadak’ın aktif siyaset hayatı, henüz üniversite öğrencisiyken 21 Mayıs 2017’de AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçilmesiyle başladı. 2017-2018 yıllarında AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Genel merkezdeki görevlerinin ardından, 27. ve 28. Dönem İstanbul milletvekilliği ve TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi görevlerini üstlendi.

Milletvekilliği görevi devam ederken gençler ile karar mercileri arasında köprü kurmak amacıyla gençlere alan açan yedi farklı projeyi hayata geçirdi.

Türkiye genelinde on binden fazla gönüllüye ulaşarak, her yıl binlerce gence birebir dokunan projeler üretti. Birçok uluslararası organizasyonda aktif görev alan Kadak, 2024 yılında Birleşmiş Milletler’in kendisini Birleşmiş Milletler Habitat Gençlik Danışma Kurulu’na kurucu mentor olarak atamasıyla uluslararası faaliyet alanını genişletti. Eğitim, gençlik, siyasal iletişim ve sosyal etki alanlarında aktif çalışmalar sürdüren Kadak, iyi derecede İngilizce bilmektedir.