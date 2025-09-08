Togg T10F'in kataloğu açıklandı... Herkesin merak ettiği özellikler! 5 yıldız aldı
Togg'un yeni modeli T10F'nin 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de ise Almanya'da ön siparişe açılacağı bildirildi.
TOGG, doğuştan elektrikli T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına girdiğini duyurdu.
Togg'un iki modeli T10X ve T10F'nin Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığı açıklandı.
Euro NCAP tarafından yayımlanan sonuçlara göre hem T10X hem de T10F, yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya güvenliği ve güvenlik destek sistemleri kategorilerinde yüksek puanlar elde ederek en yüksek derece olan 5 yıldıza ulaştı.
TOGG T10F MODELİNİN KATALOĞU AÇIKLANDI
İşte tüm detaylar....
Eylül ayı içinde tanıtılıp satışa çıkacak olan Togg T10F'e ilişkin tüm detaylar ortaya çıktı. Doğuştan elektrikli sedan otomobil Togg T10F'in kataloğunda tüm bilgiler açıklandı.