Kurtlar Vadisi'ni reddedip o diziyi seçmiş: Hakan Altıner itiraf etti!

Usta oyuncu Hakan Altıner, bir dönemin en çok izlenen dizisi Kurtlar Vadisi'nden rol teklifi aldığını itiraf etti. Teklifi reddeden Altıner, o dönem teklif aldığı bir diğer diziyi tercih etmiş. Kurtlar Vadisi severler, bu karara çok kızdı. Bakın hangi dizi için teklifi geri çevirmiş...

Oyuncu Hakan Altıner, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinden teklif aldığını, ancak aynı dönemde teklif aldığı bir başka projede rol almayı kabul ettiğini açıkladı. Bu itirafı duyan Kurtlar Vadisi sevenleri, bu karara tepki gösterdi.

Renkli karakterleriyle hafızalara kazınan dizide, Ekrem Amca karakterine hayat veren usta oyuncu Hakan Altıner, o dönemde Kurtlar Vadisi gibi çok farklı bir projeden de teklif aldığını ancak Selena’yı seçtiğini açıkladı.

Hakan Altıner, verdiği röportajda, iki teklif arasında yaptığı tercihin yalnızca kariyerle ilgili olmadığını, aynı zamanda baba kimliğiyle de yakından ilgili olduğunu belirtti. Altıner, "İyi ya da kötü, bir karakterle anılıyorsunuz. Ben de çocuğumun beni bir mafya karakteriyle değil, sevilen bir figürle hatırlamasını istedim" dedi.

Ünlü oyuncu, o dönemde Selena dizisinden gelen teklifin, Kurtlar Vadisi’nden teklif edilen ücretin üçte biri olduğunu ancak buna rağmen gönlünün Selena'dan yana olduğunu söyledi. Tercihinde, o zaman henüz 2,5–3 yaşlarında olan oğlunun ileride babasını nasıl hatırlayacağı fikrinin etkili olduğunu ifade etti.

Altıner, “İlerde seyrettiği zaman babasını bir 'mafya reisi' olarak mı, yoksa 'Ekrem Amca' olarak mı görsün; bu benim tercih sebebimdi” dedi ve “Yanılmadım. 'Ekrem Amca', uzun soluklu bir karakter ve iyi bir insan olarak herkesin hafızasında yer etti. Bu beni çok sevindiriyor.” diye ekledi.

Selena, çocuklara hitap eden yapısıyla, karakterleri aracılığıyla birçok izleyiciye unutulmaz anlar yaşatmıştı. Ekrem Amca karakteri ise, sevgi dolu yapısıyla dizinin en çok benimsenen yüzlerinden biri oldu.