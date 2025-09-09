BIST 10.449
Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı! Kıskanmayın sizin de olur

CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, yaptığı mal varlığı açıklamasıyla gündeme oturdu. Canlı yayında mal varlığını açıklayan Tekin, "Kıskanmayın bir gün sizin de olur" ifadelerini kullandı.

2 Eylül'de alınan kararla Özgür Çelik ve ekibi görevden alınarak yerine CHP İstanbul İl Başkanı olarak Gürsel Tekin getirildi. Görevi kabul eden Tekin, dün CHP İstanbul İl binasına gitti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı binaya girmeyi başaran Tekin makam odasına girmeyi başaramadı. Yaşanan olayların ardından CHP'nin il başkanlığı binası değiştirildi. Bahçelievler'deki ilçe başkanlığı yeni il başkanlığı oldu.

Mal varlığını açıkladı

Olayların ardından tv100'de programa katılan Tekin, mal varlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 11 şirketi ve 300'den fazla dairesi olduğu iddiaları hakkında konuşan Tekin,

"Kıskanmayın bir gün sizin de olur. Bir gazeteci 11 şirket, 399 daire vs. diye haber yaptı. Biz ciddiye almadık ve bu böyle gitti. 1994 yılında aldığım bir evim var. Eşimin bir dairesi var. Bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize yetiyor fazlasıyla." ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, partinin il binası önünde kendisine gösterilen tepkiler ve CHP'nin tutumuyla ilgili TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'e telefonla bağlanarak çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu

Hakkındaki iddialara da yanıt veren Tekin, şunları söyledi:

Allah akıl fikir versin. Rahmetli babam derdi ki; arkadaşlarınızı iyi seçin, olur ya kötü çıkarsa siz kötü demeyiverin. Benim yakinen bildiğim, tanıdığım arkadaşlarımın benimle ilgili söyledikleriyle ağzım açık kaldı. Dedim; büyük olasılıkla bunlar bonzai içmişler. Bunlar saklanacak şeyler değil ki. 300 dairemiz olsa 300 tane de kiracımız olması lazım.

