BIST 10.481
DOLAR 41,28
EURO 48,54
ALTIN 4.842,69
HABER /  GÜNCEL

İsrail ordusundan hadsiz talep! Gazze'deki tüm Filistinlilerin güneye göç etmesini istedi

İsrail ordusundan hadsiz talep! Gazze'deki tüm Filistinlilerin güneye göç etmesini istedi

İsrail ordusu, Gazze kentine geniş çaplı saldırılar düzenleyecekleri tehdidiyle bölgede yaşam mücadelesi veren 1 milyon Filistinlinin tamamının "acilen" güneye göç etmesini istedi.

Abone ol

Gazze kentini işgale hazırlanan İsrail ordusu, bölgede yaşam mücadelesi veren 1 milyon Filistinliyi bir kez daha zorla yerinden etmeyi planlıyor.

İsrail ordusu, hava saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze kentinde çoğu derme çatma çadırlarda kalan 1 milyona yakın Filistinliyi güney bölgelere sürgün etmek istiyor.

Toprakları ve hayatları arasında seçim yapmaya zorlanan Filistinliler, kara saldırıları tehdidiyle bir kez daha zorla yerlerinden edilmeyle karşı karşıya.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayınladığı mesajda Gazze kentine geniş çaplı saldırı başlatacakları tehdidinde bulundu.

Gazze kentinde kalmanın "oldukça tehlikeli olduğu" tehdidinde bulunan Adraee, bölgedeki 1 milyon Filistinliden "acilen" güneydeki El Mevasi bölgesine doğru göç etmelerini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada, Gazze kentine kara saldırılarına hazırlandıklarını söyleyerek bölgedeki Filistinlilerden güneye göç etmelerini istemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
4 büyükşehirde simit fiyatlarına yapılacak zam ertelendi! Yılbaşında uygulanacak...
4 büyükşehirde simit fiyatlarına yapılacak zam ertelendi! Yılbaşında uygulanacak...
Barzani'den Türkiye ve Öcalan açıklaması: Tüm güçlerimizi seferber edeceğiz
Barzani'den Türkiye ve Öcalan açıklaması: Tüm güçlerimizi seferber edeceğiz
Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandı!
Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün nişanlandı!
İngiltere'nin riyakar politikası ortaya çıktı İsrail sözleri
İngiltere'nin riyakar politikası ortaya çıktı İsrail sözleri
Kurtlar Vadisi'ni reddedip o diziyi seçmiş: Hakan Altıner itiraf etti!
Kurtlar Vadisi'ni reddedip o diziyi seçmiş: Hakan Altıner itiraf etti!
Boynunuzdaki şişliği göz ardı etmeyin! Profesör uyardı: "Ciddi bir hastalığın habercisi olabilir"
Boynunuzdaki şişliği göz ardı etmeyin! Profesör uyardı: "Ciddi bir hastalığın habercisi olabilir"
Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı! Kıskanmayın sizin de olur
Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı! Kıskanmayın sizin de olur
CHP’den şok hamle! Gürsel Tekin adres arayacak
CHP’den şok hamle! Gürsel Tekin adres arayacak
Yargıtay'dan çok konuşulacak karar! Temizlik ve yemek yapmayan kadın...
Yargıtay'dan çok konuşulacak karar! Temizlik ve yemek yapmayan kadın...
Esnafı yakından ilgilendiriyor vergi sistemi değişti Resmi Gazete'de yayımlandı
Esnafı yakından ilgilendiriyor vergi sistemi değişti Resmi Gazete'de yayımlandı
'Çıplak kadın' detayı... Trump'un müstehcen mektubu paylaşıldı!
'Çıplak kadın' detayı... Trump'un müstehcen mektubu paylaşıldı!
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Oxford'un yeni reklam yüzü oldu
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Oxford'un yeni reklam yüzü oldu