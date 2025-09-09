Tekin'den 9 Eylül göndermesi: "Duruşun, umudun, mücadelenin simgesi..."

CHP'de "İstanbul" krizi devam ederken mahkeme kararıyla il başkanlığına getirilen Gürsel Tekin'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi. 9 Eylül'ün sadece bir tarihten ibaret olmadığını belirten Tekin, "Bir duruşun, bir umudun, bir mücadelenin simgesi" dedi. Tekin'in bu paylaşımı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na bir gönderme olarak yorumlandı.

Abone ol

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in atanmasının ardından, il başkanlığının önünde aksiyon bir an olsun eksik olmadı. Dün il başkanlığı binası önüne gelerek dikkat çeken açıklamalara imza atan Tekin, "Biz kayyum değiliz" dedi. Polis eşliğinde Tekin'in binaya girmesinin ardından CHP'den jet bir hamle gelerek il başkanlığı Bahçelievler'e taşındı.

Dün yaşanan gerginliğin ardından Gürsel Tekin bugün dikkat çeken bir açıklamaya daha imza attı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekin şu ifadeleri kullandı:

“Bir milletin küllerinden doğduğu bir zaferin, bir halkın kaderini değiştiren bir inancın adı: Cumhuriyet Halk Partisi. 9 Eylül sadece bir tarih değil; Bir duruşun, bir umudun, bir mücadelenin simgesi"